Roman Reigns: «Ponlo en tu contrato o deja de llorar»

Damian Priest contaba recientemente una ventaja que incluyó en su nuevo contrato para sus vuelos con la WWE:

«Parte de mi contrato, hasta este punto… soy un tipo grande. No creo haber viajado en primera clase en mi vida, pero dije: ‘Ya no quiero estar adolorido. No quiero luchar y luego estar apretujado en el avión. Lo siento, soy un tipo grande y no quepo’. Y ellos me dijeron: ‘Oh, eso no es un problema. De hecho, ya deberías tener eso incluido‘. Yo no conocía las reglas. No sé cómo hacer política o pedir cosas. No soy así. Fue la primera vez que me dijeron: ‘Sí, ahora puedes sentarte al frente del avión’. La primera vez que esto entró en vigor fue cuando fuimos a Australia el año pasado».