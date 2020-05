Mucho se ha hablado de Roman Reigns desde que decidió, a última hora, no grabar su lucha ante Goldberg en el WWE Performance Center para WrestleMania 36. Que si Vince McMahon está enojado, que por qué dio la orden de no nombrarlo en televisión, entre muchas otras cosas. Ahora surge una nueva polémica: ¿podría Roman Reigns renunciar a WWE? El periodista Dave Meltzer analiza la situación de Roman en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, en cuarentena por el coronavirus con su familia en su hogar en Tampa, Florida.

► ¿Roman Reigns podría renunciar a WWE?

"Con respecto a Reigns, estaba escuchando el fin de semana pasado un informe en las noticias, que mencionaba específicamente que personas con leucemia y linfoma tienen los riesgos más altos para COVID-19. Tanto de contraerlo como por la tasa de mortalidad, aquellos que tienen esas dos cepas de cáncer, el riesgo es tres veces mayor que lo habitual.

"El problema ahora es que, si esto se trata de sólo unos pocos meses, él puede sentarse en su casa y creo que la mayoría estaría de acuerdo en que eso es lo mejor para él. Pero si pasa un año o más, hay algunas decisiones difíciles que tendrá que tomar. Afortunadamente para él, y él es la excepción dentro del negocio, a lo largo de muchos años ha ganado muchas grandes sumas de dinero.

"Y, aunque no tengo idea de cómo vive ni de cómo gasta, espero que esté en una buena situación financiera para que si él siente que regresar al ring no es lo correcto para su familia, pues que no vaya a sentirse tan presionado por muchos otros que quieran que regresen. Pero la parte triste es que muy pocos en este país, y mucho menos en esta profesión, tienen la suerte de tener varios años consecutivos ganando varios millones de dólares".