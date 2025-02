Roman Reigns o CM Punk, ¿a quién odia más Seth Rollins?

En recientes declaraciones, Seth Rollins explicaba que prefiere a John Cena sobre CM Punk: «CM Punk en la cámara, eso no nos gusta. John Cena, eso nos gusta. Nos encanta John. John ni siquiera se calificó, ‘Soy John Cena, lo voy a hacer.’ Está bien, lo entiendo«.

► Amor y odio

Ahora, ¿el «Best in the World» o Roman Reigns? Es una pregunta aún más interesante pues «The Visionary» tuvo (y tiene) también graves problemas con «The Tribal Chief». Hablando recientemente en Up & Adams Show with Kay Adams, Rollins comentaba:

«Odio más CM Punk, sin duda. Amo a Roman Reigns. Dejemos eso claro, lo amo. Entramos juntos a la industria, así que esto es de lo que él habla con las historias. Roman y yo llegamos a WWE juntos en 2012. Entramos como un trío. El otro tipo ya no está, pero Roman y yo nos hemos mantenido en WWE, y ambos hemos ascendido desde lo más bajo de WWE hasta la cima de WWE.

Ahora Roman es un tipo diferente. Vive en su propio mundo, tiene esta especie de complejo narcisista, este complejo de dios, y tengo mucho resentimiento hacia él porque no hemos estado en la misma sintonía desde hace tiempo. Pero está basado en el amor. Hay una línea muy delgada entre el amor y el odio. Quiero lo mejor para él. CM Punk… quiero lo peor para él.»

¿De los tres, a cuál de estos luchadores de WWE prefieres?