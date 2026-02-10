Roman Reigns no volvería a WWE RAW hasta marzo

En el Monday Night Raw de la semana anterior, Roman Reigns retó a CM Punk en un segmento estelar donde ambos arremetieron contra el Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, y así se pactó el primer combate para WrestleMania 42. Esto, si Finn Balor no arruina los planes, ya que desafiará antes a Punk en Elimination Chamber, en una lucha que se pactó este lunes tras un segmento en el que también se vio involucrado Adam Pearce.

► Roman Reigns retomará su rivalidad con CM Punk en marzo

Roman Reigns no apareció en la última edición de Roman Reigns, y muchos fanáticos se preguntan cuándo verán de vuelta al Jefe Tribal una vez que ya se concretara su participación para WrestleMania 42, derecho que adquirió al ser el vencedor del reciente Royal Rumble.

Una publicación reciente de WWE en su cuenta de X reveló que Reigns volverá a aparecer en «WWE Raw» en el mes de marzo. Según el gráfico, la próxima aparición de Reigns será el 2 de marzo en Indianápolis, Indiana, y se listan cuatro apariciones más para «The Original Tribal Chief», incluyendo el episodio de RAW antes de WrestleMania en el Golden 1 Center en Sacramento, California.

Las respuestas a la publicación de la WWE que revelaba la agenda de Roman Reigns fueron divididas. Algunos fans dijeron que no necesitaba muchas apariciones antes de WrestleMania 42, mientras que otros se mostraron confundidos por su ausencia en febrero. Es posible que las cosas se han dado de esta manera porque la rivalidad para el gran evento ya está dada, y el tiempo de ausencia del OTC le permitirá a la compañía enfocarse en la rivalidad entre CM Punk y Finn Balor, quienes se enfrentarán en Elimination Chamber a finales de este mes de febrero.