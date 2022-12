Roman Reigns no estuvo físicamente en WWE Raw

Durante el Monday Night Raw de esta semana, The Bloodline se divirtieron alborotando tras bastidores y atacando a Superestrellas de WWE. Roman Reigns fue quien avisó durante un segmento al inicio del programa de lo que The Usos, Sami Zayn y Solo Sikoa iban a hacer. Pero el Campeón Indiscutible no estuvo con ellos en ningún momento. Se pensó que tanto él como Paul Heyman hicieron la promo desde una zona del backstage. En realidad ni siquiera estaban en la Wells Fargo Arena, en Des Moines, Iowa.

► Roman Reigns no estuvo físicamente en Raw

Nuestro compañero Sean Ross Sapp informa en Fightful que Roman Reigns no estaba físicamente en el show de la marca roja de esta semana y que el segmento que realizó fue grabado el viernes anterior en SmackDown. Es comprensible, y ni mucho menos la primera vez, que la compañía no lo hiciera viajar únicamente para pronunciar unas palabras, especialmente en estas fechas en que no solo él sino todo el mundo, aunque él se lo puede permitir más que el resto de luchadores, quiere estar con su familia.

Veremos qué sucede en el nuevo programa de la marca azul de esta semana; recordemos que en el de la próxima, en el último de 2022, el «Jefe Tribal» estará haciendo equipo con Sami Zayn en una lucha de parejas contra John Cena y Kevin Owens. Será una manera ideal de cerrar el año. Y además se espera que «KO» sea el contendiente al Campeonato Indiscutible en Royal Rumble 2023. En cambio, no se sabe si este combate llevará al 16 veces Campeón Mundial a su siguiente o todo quedará ahí para él.