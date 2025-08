Roman Reigns no desaparecería (aún) de la WWE

Existe el rumor de que el ataque de Seth Rollins y el resto de The Vision a Seth Rollins en el último WWE Raw fue debido a que desaparecerá de los shows. Además, un veterano consagrado como Bully Ray ha comentado:

«He estado hablando sobre el regreso de Brock desde hace mucho tiempo. No mencioné a Brock anoche. No sabía cómo encajaría Brock en la ecuación de anoche. Hablamos sobre The Rock, pero aquí tenemos el regreso de Brock Lesnar. Supongo —y no lo sé con certeza, solo me lo pregunto—, ¿por qué traer de vuelta a Brock ahora? Supongo que alguien va a desaparecer por un tiempo. No va a ser Cody. No va a ser John. No va a ser Punk. ¿Quién más, de los pesos pesados? Creo que Roman se ausenta por un tiempo nuevamente, y por eso traen de vuelta a Lesnar. Simplemente creo que necesitaban algo de poder extra de peso pesado.»