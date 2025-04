Roman Reigns: «Este negocio vive de mí»

Roman Reigns parece estar tomando nota del libro de jugadas de Kevin Owens (a «KO» no le gustará esta comparación, un poco rebuscada, he de reconocerlo) pues además de todo lo que habla en los programas de WWE también se toma un momento de su vida más allá para seguir construyendo sus historias. Hace unos días, el «OTC» comentaba:

«Es curioso cuánto puede cambiar un año. En esta misma época el año pasado, yo era intocable. Debería haber apretado más fuerte el cuello de esta compañía. Hubo un hombre sabio que me enseñó sobre diplomacia. ‘Tienes que pensar políticamente’, me decía. Intenté ayudar a todos. Pero la mayoría no entiende lo que realmente significa una mano amiga. No saben cómo se ve, ni cómo se siente de verdad. ¿Y qué obtengo a cambio? Netflix. TKO. La corriente principal. Acuerdos multimillonarios y, de alguna forma, yo estoy fuera, tirado. Elevo a todos, y aun así, nadie tiene el suficiente respeto para simplemente ser leal con su Jefe Tribal. Mi padre no estaba de acuerdo conmigo. Solía decirme: ‘Hijo, ¿por qué te importa si te respetan? ¿Por qué te importa si reconocen tu talento y tu contribución?’ Lecciones aprendidas.»