Grayson Waller y Austin Theory, los nuevos Campeones de Parejas de WWE, ya con sus nuevos cinturones, creen que serán más grandes que Roman Reigns. Si antes del episodio de SmackDown del 19 de abril decían que quieren ser los mejores monarcas que la división haya visto, e incluso se burlaron de un trío de leyenda como The New Day, o del mismísimo Triple H durante el programa, tras el mismo se atrevieron también a compararse a futuro con «The Tribal Chief».

► «Roman Reigns no será nada comparado con nosotros»

GW: «Mira esto. Otro buscador de fama. Tenemos un gran momento, alguien tiene que venir y tomarse una foto con esto. De nada. Ahí tienes tu fama, Byron. Disfrútala».

Austin Theory: «Lo siento. ¿No te das cuenta de a quién interrumpiste? ¿No te das cuenta de que la sesión de fotos más grande de todos los tiempos está teniendo lugar? Quiero decir, mira lo que pasó allí afuera. Somos los nuevos, los completamente nuevos, ¿ves esto? Nadie ha tenido este título excepto Grayson Waller y Austin Theory, y vienes aquí y nos faltas el respeto».

GW: «Dijimos hace unas semanas cuando los vencimos que somos el humo. Así que si quieren humo, lo tenemos para ellos. Simplemente los pasaremos por encima otra vez, campeones invictos en parejas. Va a ser por mucho tiempo. El reinado de Roman Reigns [risas] no será nada comparado al nuestro«.

AT: «Te diré lo que, todavía me resulta increíble que nos interrumpas, los más grandes campeones invictos en parejas de todos los tiempos. Campeonatos completamente nuevos por primera vez. Nadie ha tenido estos antes. Luego vienes aquí, y estás hablando de dos desconocidos. Claro, seguro, tienen (The Street Profits) una lucha por el puesto número uno, claro. Pero ¿adivina qué va a pasar? [Señala a Waller] y esto [mira su título], no va a cambiar. Somos los campeones, y siempre seremos los campeones. El momento en que dejemos de lado estos campeonatos en parejas será cuando lo sintamos, cuando queramos ponerlos en una repisa, en un cuadro en nuestra casa.»