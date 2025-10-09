Roman Reigns: «Me siento como una mi**da»

«El Jefe Tribal» Roman Reigns habla sobre Crown Jewel 2025, el liderazgo en WWE, su visión sobre Jey Uso y Paul Heyman o su participación en la película Street Fighter.

► En palabras de Roman Reigns

Viajes, cansancio y jet lag

“Me siento como una mi**da. Mi cuerpo no se siente bien. Estuve allá hace poco. El vuelo, ya sabes, de ida y vuelta, no ha sido nada bueno. He estado con jet lag como cuatro semanas seguidas. Así que, ¿por qué no bajar allá y tratar de matarme? Es lo que es. Vamos a ir con todo, estilo Goldberg, sin ningún cuidado. No puedes hacerlo mucho peor de lo que me siento ahora, así que vamos a destrozarnos físicamente.” “Salgo esta noche. Este viaje será mucho más amable que cuando fui para la película. En aquel entonces estaba en un vuelo comercial, viviendo entre la gente, fue genial. Pero ahora es diferente, un G650 hasta Perth. Una parada para cargar combustible y directo allá. No hay forma real de combatir el jet lag. Solo intentas mantener el sistema inmune lo más alto posible, vitamina C, plátanos, lo que sea, y seguir adelante. Llegaré el viernes en la mañana, y lo único que puedes hacer es pisar fuerte desde que bajas.”

Rendimiento en el ring y mentalidad

“No diría que no estoy en mi mejor momento. Yo soy un artista en vivo, puedo hacerlo en cualquier momento, no importa cómo me sienta. Siempre estoy al 100. Vivimos en un 12, así que el 10 siempre será fácil. Cuando cruzas la cortina, no importa lo que tengas, incluso con una pierna rota. Apenas suena la música y atraviesas esa cortina negra, es como una inyección de energía. Siempre y cuando lo hagan conmigo, estamos bien.”

Liderazgo y estatus en WWE

“Nunca queremos volar comercial. Nada de esto es por ser quisquilloso o de alto mantenimiento. Negocios son negocios. Yo marco la pauta y el estándar para el que venga después. Si yo bajo el nivel, el que sigue lo hará también. Aquí progresamos. Cuando el Jefe Tribal está cerca, todos se elevan.”

Jey Uso, pasar el testigo y mantenerse en la cima

“No sé sobre pasar el testigo ni nada de eso. No sé si alguien realmente puede manejar esa responsabilidad. Pero con Jey, lo vi desde el principio. Como con Sami, yo ya veía esa oportunidad en él hace mucho. Apenas ahora vemos la olla de oro al final del arcoíris, pero hay mucho más que lograr. Llegar es difícil, pero lo más difícil es mantenerse. Mantenerse relevante en la cima, respirar a esa altitud. Yo lo hice más de 1,300 días. Desearía que me escucharan más, tanto él como su hermano. Les haría la vida mucho más fácil. Yo soy el que tiene el mapa, el que entiende cómo navegar estas aguas.” “¿El ‘camino correcto’ en WWE? Eso ni siquiera tiene sentido. Esto no es Hollywood donde ponen un número uno y todos lo respetan. Aquí no hay suficiente espacio para todos. Tienes que tomar lo que es tuyo, porque todos quieren el lugar. No se trata de cinturones, se trata del espacio que ocupo. Eso es lo que intento enseñarles: hay que tomarlo ahora.”

Paul Heyman y estrategias

“Cualquier cosa de la que deba preocuparme con Heyman, ya lo está haciendo ahora mismo. Físicamente, nunca me ha preocupado. La última vez lo atrapé del cuello y ya entendió. Todo plan que intente ya lo tengo previsto. Aprendí demasiado de él, absorbí todo como una esponja. Ya no es el mismo. Creo que ahora soy yo el maestro.”

Inspiración en grandes atletas y luchadores

“Nunca he hablado con Brady, Tiger o esa gente. Solo con Dwayne (The Rock). Pero sí he estudiado a todos: Jordan, Tiger, Brady… los grandes de cada deporte. ESPN tiene documentales, puedes ver cómo piensan. Muchos pasaban por problemas personales, y aun así se enfocaban en la grandeza. Eso es una habilidad en sí misma. Yo también he robado jugadas de los mejores en WWE: Rock, Cena, Randy Orton, Rey Mysterio, Undertaker. Esto es como el fútbol: copias lo que funciona y lo haces tuyo.”

Georgia Tech y vida universitaria

“No quiero gafarlo. Cada vez que hablo mucho de mis equipos, no les va bien. Solo diré que Georgia Tech es especial. Si quieres ser exitoso en la vida después del fútbol, quieres ser parte de esa comunidad. Somos ganadores. Muchos salimos siendo millonarios incluso antes de todo esto de redes sociales. Atlanta me enseñó a ser un hombre adulto. La membresía tiene sus privilegios.”

Experiencia en cine

“No tuve tiempo de pedir consejos para Street Fighter. Fue muy rápido, entre París, Australia y mis hijos en la escuela. Pero lo que hice en Hobbs & Shaw fue observar y absorber el proceso. Eso me ayudó. Lo que aprendí en WWE se traduce perfecto: vender, dar, recordar, ajustar. Todo eso sirve en cine. Fue divertido, fue un buen tiempo. Hubo un momento donde pensé: así se siente ser una estrella de cine. Fue genial.”