Roman Reigns: «Me desperté. Todos están perdidos»

Si bien extraña la camaradería del vestidor de WWE («Estar allí, poder guiar a algunos de esos muchachos, no solo a mi familia sino a todo el vestuario, y ser uno de los líderes»), no tiene la intención de frenar su ambición («Si estamos tratando de elevar el valor, ya sabes en qué cintura se supone que debe estar el Campeonato Mundial de Peso Completo»). Así es Roman Reigns.

► Siempre más

En la misma entrevista de las declaraciones mencionadas antes -con No-Contest Wrestling with O’Shea Jackson Jr and TJ Jefferson– «The Tribal Chief» es preguntado sobre qué lo mantiene tan motivado:

«Soy un hombre enfermo. Tengo eso. Tengo esa motivación. Quiero más. Siempre quiero más. Las metas se alejan. Oh, llegamos a la zona de anotación, muévanlas de nuevo. Siempre hay otro nivel. Siempre intento mejorar. Simplemente creo que esto es lo que estoy destinado a hacer.

El Sabio [Paul Heyman] me recoge por la mañana y me pregunta: ‘¿Cómo estás?’ Me desperté. Todos los demás están perdidos porque me desperté. Así es como lo veo. Todos tenían una oportunidad hasta que me desperté. Hoy es mío. Así son las cosas.»

Y si Roman Reigns está motivado, efectivamente todas las demás Superestrellas de WWE tienen un problema. En particular, CM Punk y Seth Rollins, quienes parece que van a ser sus oponentes en WrestleMania 41.

