Roman Reigns masacra a CM Punk con apoyo de Jey Uso

La tensión entre CM Punk y Roman Reigns alcanzó un nuevo nivel en el más reciente episodio de Raw, donde el Campeón Mundial de Peso Pesado tomó el micrófono para dejar claro que no se siente intimidado por el Jefe Tribal.

Lejos de medir sus palabras, Punk encendió a la afición con un mensaje directo no solo para Reigns, sino para toda su familia, lo que provocó una reacción inmediata que terminó en un auténtico caos dentro del ring.

► CM Punk arremete contra Roman Reigns y su familia

Punk no dudó en atacar verbalmente a Reigns, asegurando que no puede hacer nada sin el apoyo de su familia. Además, se burló de las críticas sobre su edad, aceptando que es un veterano, pero dejando claro que sigue en la cima.

“Soy viejo, pero no se avergüenza de ello. ¡Claro que no! Si me avergonzara, estaría cubriendo las canas con Just for Men, como hace Reigns.”

El campeón también aseguró que la edad no es un impedimento y que, por el contrario, lo hace más peligroso, advirtiendo que en WrestleMania será capaz de noquear a Reigns.

► Los Usos encaran a CM Punk en el ring

Además empezó a hablar de Jey Uso y lo retó, por lo que el samoano apareció para confrontarlo. Visiblemente molesto, lo retó a pelear en ese mismo momento.

Poco después, Jimmy Uso intervino para intentar calmar la situación, recordando que tienen compromisos importantes, aunque la tensión ya era imposible de contener.

Punk, por su parte, se mantuvo desafiante y aseguró que está listo para enfrentar a cualquiera, reforzando su imagen de campeón luchador.

► Roman Reigns desata la destrucción sobre CM Punk

La situación explotó con la llegada de Roman Reigns, quien ingresó al ring en medio de una gran ovación. Tras un breve intercambio de palabras, el conflicto escaló rápidamente cuando Jey intentó atacar y el caos se apoderó del cuadrilátero.

Reigns aprovechó el momento para conectar un Superman Punch sobre Punk, seguido de una brutal Spear que dejó al campeón completamente vulnerable. La agresión no terminó ahí. Reigns llevó a Punk fuera del ring, lo castigó contra el poste y finalmente lo remató con una powerbomb a través de la mesa de comentaristas.

A pesar del castigo, Punk sorprendió al reír entre los restos de la mesa, enviando un mensaje claro: no tiene miedo y no piensa retroceder.

CM Punk laughs off Roman Reigns’ attack at the end of the show “I’m not the one that needs help.”#WWERAW

pic.twitter.com/LsPmaVWT89 — WrestlePurists (@WrestlePurists) March 24, 2026

Con WrestleMania en el horizonte, CM Punk está listo para enfrentar a Roman Reigns, pero parece que no tendrá una misión sencilla, pues Jey Uso podría intervenir.