Roman Reigns: «La gente se reía de The Bloodline»

The Bloodline Saga no deja de evolucionar así que nunca se sabe qué va a pasar a continuación pero una cosa sí parece segura: en tres años, la historia va a seguir en funcionamiento. De hecho, nunca debería terminar. Por ejemplo, no lo ha hecho tampoco The Shield. El trío no existe, pero su trama sigue teniendo vigencia en la actualidad. Pensamos en ese lapso de tiempo porque es el que menciona Roman Reigns cuando mira hacia el futuro imaginando qué podría ser entonces de la facción.

Embed from Getty Images

► Ya nadie se ríe de The Bloodline

«Creo que esa es la parte fácil, apreciar, porque podemos dividirlo en capítulos. Creo que siempre que haces un buen trabajo, es importante apreciar el esfuerzo que has puesto. Esto es algo subjetivo, así que toma la opinión de las personas para fortalecer este sentimiento, pero fue recibido muy bien, y supongo que la parte objetiva es el negocio detrás de ello.

«Así que creo que sí, fue fácil celebrar eso, disfrutarlo, incluso hasta el día de hoy, poder mirarlo con cariño y pensar, ‘Sí, eso estuvo increíble.’ Pero la carga es, ¿cómo lo volvemos a hacer? O, ¿cómo lo complementamos, cómo hacemos que la secuela sea mejor, o la trilogía? ¿Cómo seguimos haciéndolo? Porque no estoy listo para parar en este punto.

Embed from Getty Images

«La gente se reía de nosotros hace un tiempo, cuando tal vez fui yo o Paul, no estoy seguro de quién lo dijo, pero todo el asunto de los innings de béisbol, hubo tal vez un año o algo así, donde decían que estábamos estirando las cosas. Pero ya no estamos en ese punto. Lo veo, es una visión completamente nueva. Estaba conduciendo y visualizaba lo que podría ser en los próximos dos años, lo que podría ser en los próximos tres años, dividiendo todo en bloques de un año a la vez.

«Honestamente, eso no sería posible si no estuviéramos donde estamos ahora, con la libertad creativa, la colaboración que tenemos, nuestro liderazgo con Triple H, Nick Khan, la manera en que lo maneja desde el lado de los negocios, pero también teniendo esa confianza no solo en Triple H, sino en todos nosotros porque eso se transmite. Poder tener esa confianza en nosotros para poder rendir y salir ahí y hacerlo como lo hacemos, sí, creo que es importante apreciar lo que has hecho porque, ¿cuál es el punto de hacerlo si no lo haces? Especialmente si fue algo bueno.»

Embed from Getty Images