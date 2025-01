Cuando hablamos de Jon Moxley no faltan las cuestiones que podemos destacar de él. Es el Campeón Mundial de AEW. Es el líder de la facción Death Riders. Está casado y tiene una hija con Renee Paquette, entrevistadora de la misma empresa. También que fue Superestrella de WWE, que fue Campeón WWE, que formó uno de los grupos más grandes de la historia, The Shield. En los últimos 15 años aproximadamente, «MOX» ha sido una de las figuras más destacadas de la lucha libre profesional.

► Un tipo impredecible

Dicho esto, aunque eso de la imprevisibilidad también se puede aplicar a su carrera -veáse su traición a Bryan Danielson-, no tenemos el mismo acceso a su plano personal, como sí Roman Reigns, de quien es amigo desde hace muchos años; eran compañeros en el extinto territorio de desarrollo de WWE FCW y debutaron juntos, con Seth Rollins, en el elenco principal en el trío mencionado. Ahora, ¿qué puede contar «The Tribal Chief» de Moxley? Vamos con sus recientes declaraciones en SHAK Wrestling:

«Ha pasado un tiempo. No he hablado con él en un rato.»

«Lo único sobre Mox es que no puedes rastrearlo con GPS. No puedes decir, ‘Oh, está justo aquí, no te preocupes’ — no teníamos ni idea de dónde estaba, pero siempre sabíamos que estaría ahí.»

«Muchas veces estábamos en la explanada, así que subíamos todos juntos y nos preguntábamos dónde estaba, porque había muy pocos lugares para esconderse.»

ROMAN TALKING ABOUT MOX IN THE BIG 2025 OMFG HE DID IT FOR MEEEEEEE pic.twitter.com/tPOe7kfuix — karem ⚢ (@ambreignsex) January 28, 2025

«Pero esa era la cuestión, nos asustó un par de veces. Sonaba la música de The Shield y pasaban por el alfabeto, y yo miraba a Seth como diciendo: ‘Uhh, ¿sabes dónde está el zorro?’ El zorro va a hacer lo que hace un zorro. Pero literalmente, cada vez que llegaba el momento de bajar esas escaleras, él siempre estaba ahí.»

«Y así era él. Íbamos caminando por el aeropuerto y, de repente, desaparecía. Como, ‘Hombre, ¿dónde está?’ Y de la nada aparecía con un bagel, un café y medio croissant en la boca o algo así.»

«Ha pasado un tiempo y ahora tiene una familia, así que espero que sea un poco más predecible, por el bien de su esposa e hijo, pero sí, definitivamente era un tipo impredecible.»