Roman Reigns: «¿Golpear a Seth Rollins? Siempre»

Hubo un tiempo en que escuchar hablar a Roman Reigns no era demasiado agradable para los fanáticos de WWE pues esa justamente era una de sus carencias pero de un tiempo a esta parte, en especial desde que nació como «The Tribal Chief», hoy «OTC», que eso ha cambiado por completo. Ya no solo en los segmentos de la empresa sino en entrevistas, en medios tan renombrados como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Embed from Getty Images

► Roman Reigns vs. Seth Rollins, siempre

En los últimos días hemos estado destacando sus declaraciones en SI Media, el pódcast de Sports Illustrated, donde el samoano habla de la locura que es colaborar con CM Punk, de su pretensión de realizar solo buenas películas en Hollywood, de cuando la gente se reía de The Bloodline, de cómo se siente en la actualidad, o de la posibilidad de enfrentar a The Rock.

Y así mismo de su longeva rivalidad con Seth «Freakin» Rollins, quien antaño fuera uno de sus mejores amigos, como además fiel compañero en The Shield; Roman nunca ha olvidado:

«Cada vez que tengo la oportunidad de arruinarlo, la voy a tomar. Así es como me siento respecto a él. Cada vez que tenga la oportunidad de apretar el gatillo contra él, lo haré. Es un recordatorio constante y una lección para mí mismo sobre en quién confiar y cómo confiar en ellos. Si no puedes confiar, cómo mantenerlo a raya. Ahí es donde me gusta tenerlo: a la distancia de una silla.»

¿Cuándo se enfrentarán de nuevo? Nunca se sabe. Por ahora, están alejados el uno del otro. Todavía es pronto pero esta es una de esas historias de las que se puede decir que aún les tiene que quedar por lo menos un gran mano a mano en un evento grande como WrestleMania.