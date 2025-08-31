Roman Reigns gana, pero termina humillado

La rivalidad entre La Visión y Roman Reigns alcanzó un nuevo nivel de intensidad este fin de semana, cuando el “Jefe Tribal” se enfrentó en el ring a Bronson Reed en un combate que mantuvo en vilo a la afición de principio a fin.

Desde su entrada, Reigns recibió un fuerte respaldo del público, que lo alentó en todo momento. El duelo comenzó con dominio de Roman, quien arrinconó a su rival con una lluvia de golpes. Sin embargo, Reed mostró su poderío físico y lo castigó dentro y fuera del cuadrilátero, arrancando abucheos y reacciones encontradas entre los asistentes.

El enfrentamiento fue un choque de fuerza bruta: Reed buscó imponer su estilo con movimientos de fuerza y con lances y hasta se dio tiempo para mofarse mostrando los pares de zapatos arrebatados al OTC. Roman, por su parte, resistió los embates y tras un electrizante intercambio, logró conectar un Super Samoan Drop seguido de su devastadora lanza, consiguiendo finalmente la victoria.

Pero el festejo duró poco. Apenas sonó la campana, Roman descargó su furia contra Paul Heyman, arrebatándole los tenis que Reed le había robado. Fue en ese momento cuando apareció Bron Breakker para sorprender con una demoledora Spear. Junto a Reed, se unió en un brutal castigo que dejó a Reigns ensangrentado y tendido.

Ni siquiera la intervención de Jey Uso pudo evitar el desastre: ambos fueron masacrados y Roman terminó saliendo en camilla. Aunque ganó la batalla, la humillación sufrida dejó al “Jefe Tribal” en una de sus noches más oscuras.