Roman Reigns: «¿Mi futuro en la WWE? Como The Rock»

En 2025, la maquinaria de WWE funciona en torno al retiro de John Cena pero recientemente leíamos a Jey Uso comentando que está en la recta final de su carrera. Así mismo, en los últimos días hemos estado hablando del porvenir de Roman Reigns, haciendo referencia también a sus ambiciones en Hollywood.

Porque de un tiempo a esta parte el «OTC» ha estado reduciendo su calendario de apariciones, y mucho más de combates, y se espera que esto siga sucediendo en el futuro. Ahora, el samoano no tiene intención de realmente irse nunca sino acabar teniendo una situación como la que vive actualmente The Rock.

“Este negocio está en mi sangre. No hay nada que haga que me saque de esa posición. Nací en este negocio, siempre seré parte de él, al igual que Dwayne [Johnson]. Creo que estoy en un punto de mi carrera en el que simplemente tengo que tomar todas las decisiones correctas. Tienes que ver dónde están las oportunidades y cómo te sientes, en qué momento estás a nivel personal. ¿Cómo se ven todos mis roles? No soy solo un luchador, no soy solo un artista. También soy esposo y padre. Tengo hijos pequeños. Hay muchas cosas diferentes que analizar y tener en cuenta.

Lo hago año tras año, o cada dos años, según donde estemos y el contrato que tengamos, pero no quiero preocuparme por lo que pasará dentro de cinco años en este negocio. Solo quiero seguir bendecido, seguir sano y, con suerte, que las oportunidades sigan llegando. Realmente no lo sé, porque hay tantas cosas por hacer. Obviamente no podemos estar cayendo para siempre. No estoy listo para dejarlo todavía, porque sigo enamorado del proceso, del arte, de lo que hacemos, de la conexión con el público y su respuesta. Pero tampoco quiero estar en una posición en la que no pueda lanzar una pelota o correr detrás de mis hijos o entrenarlos. Año a año. Ya me acerco a los 40, y lo más inteligente es analizar todo y mantenerse flexible”, explica Roman a Daniel Cormier en ESPN.