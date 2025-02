¿Roman Reigns fuera de WrestleMania? Esto es lo que se sabe

Después de Royal Rumble, donde Jey Uso se convirtió en el ganador, muchas carreras vieron su camino a WrestleMania truncado, pues esperaban conseguir la victoria para llegar a esa noche y la sorpresa es que Roman Reigns podría no llegar al evento magno.

Roman fue atacado y pisoteado por Seth Rollins tras quedar eliminados junto a CM Punk. El Visionario se mostró bastante molesto por este momento y atacó sin piedad al Jefe Tribal, lo que parece estar dejando fuera del evento magno Reigns.

Roman Reigns felt betrayed by CM Punk at the WWE Royal Rumble pic.twitter.com/v1zr02h5m3

— Fightful Wrestling (@Fightful) February 3, 2025