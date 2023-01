Siempre suele criticarse el ranquin anual de Pro Wrestling Illustrated por adscribirse a unos criterios demasiado cómplices del «kayfabe». Así, en el más reciente PWI 500, Roman Reigns figuró en el primer puesto, sin que resulte verdaderamente el más brillante luchador entre las doce cuerdas, con otros gladiadores que han dejado en los últimos 12 meses una ristra de combates memorable.

Pero si hablamos de mediaticidad y ostentaciones titulares, Reigns debe figurar en la cima, luego de incrementar su estatus al convertirse en monarca absoluto de WWE; logro que sirvió de epílogo de WrestleMania 38. Todo, ello, impulsado por el reconocimiento del público y de sus compañeros de industria (hasta CM Punk reconoció el buen manejo creativo del samoano), capaz de envolverse de un aura única que nos retrotrae a las grandes figuras del pasado de McMahonlandia. Y eso sí, desde el bando rudo, singularidad que igualmente debe valorarse.

Ya estamos en 2023, y antes de que 2022 llegara a su fin, Matt Hardy quiso hacer repaso ante los micrófonos de su podcast ‘The Extreme Life of Matt Hardy’ de lo que dio de sí el loco año que acabamos de dejar atrás, concediendo sus particulares «Matt Hardy Awards». Y en la categoría de mejor competidor, Hardy tiene bastante claro quién merece el reconocimiento.

«Sé que no ha luchado mucho, pero su trabajo ha sido superior, ha estado muy por encima, liderando The Bloodline, haciéndola algo de clase estelar, son de verdad la franquicia de WWE. Roman Reigns es el jugador franquicia. Es el núcleo de WWE ahora mismo y ha hecho un trabajo tremendo. Para mí, se siente como un recuerdo de cuando yo era pequeño y crecí siendo gran fan, de cuando por primera vez me enganché a la lucha libre. Y las implicaciones luchísticas de Hulk Hogan también eran muy escasas en televisión».