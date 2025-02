Roman Reigns extraña el ambiente en el vestidor de WWE

Desde hace algún tiempo, Roman Reigns ha tenido apariciones limitadas en televisión y en las giras que WWE realiza para sus espectáculos en vivo, lo cual está permitido en su contrato actual. Esta situación, sin duda, limita la relación que el «Original Tribal Chief» pueda tener con el resto de sus compañeros en WWE, tal como sucedía durante los primeros años de su carrera, aunque coincidentemente los últimos años han sido los más relevantes y exitosos para el hombre quien el año pasado dejó impuesto un importante registro como Campeón Universal con 1.316 días, antes de ser derrotado en WrestleMania 40.

► Roman Reigns ha cambiado sus prioridades durante su carrera

Durante una aparición reciente en el podcast No Contest Wrestling, se le preguntó a Roman Reigns si hay algo que extraña de sus primeros días en la WWE, y el ex Campeón dijo que extrañaba las amistades y el vínculo que tenía con los otros luchadores en el vestuario. Sin embargo, explicó que tuvo que elegir entre permanecer cerca de sus compañeros o concentrarse en su carrera, decidió esto último, y lo pudo refrendar con el hecho de haberse mantenido en la cima por mucho tiempo. Luego, dijo que si bien está contento con dónde está ahora y la forma en que trabaja, admitió que si pudiera, le gustaría pasar más tiempo en el vestidor para ayudar a guiar a otros, no solo a su familia sino a todos.

«Principalmente extraño estar en el vestuario. Extraño la camaradería, ese vínculo con los chicos. Pero tuve que crecer, ¿sabes? Era hora de elegir: ser una superestrella o ser uno de los muchachos, y elegí el negocio.

Pero sí, extraño estar allí, poder guiar a algunos de esos muchachos, no solo a mi familia sino a todo el vestuario, y ser uno de los líderes. No estoy enojado por donde estoy ahora; me gusta mi sistema, me gusta mi proceso. Pero si pudiera estar en ese vestuario un poco más, probablemente lo haría”.

Sin duda, Roman Reigns está pasando por la mejor etapa en su carrera y tendrá sus razones para haber tomado el camino que decidió en su momento, alejándose un tanto del vestidor; sin embargo, no ha dejado cerrada la puerta y probablemente en los próximos años su enfoque y prioridades puedan cambiar un poco.

En cuanto a la actualidad del «Original Tribal Chief», es preciso recordar que en el pasado Royal Rumble, este fue atacado y pisoteado por Seth Rollins tras quedar eliminados junto a CM Punk, y tras un ataque reiterado del Visionario, se pudo conocer que Reigns tiene una lesión no especificada y estará ausente de la televisión en el futuro previsible.