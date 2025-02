Roman Reigns estará en la gira de WWE por Europa

WWE anuncia dos apariciones de Roman Reigns para futuros episodios de SmackDown. Esto mientras el «OTC» está ausente de la programación desde que fuera atacado brutalmente por Seth Rollins al quedar ambos eliminados del Royal Rumble 2025 a manos de CM Punk, quien lo fue justo después por Logan Paul. Se habla de que los tres podrían enfrentarse en una triple amenaza en WrestleMania 41.

En espera de que el samoano regrese, veamos el anuncio (también se puede encontrar en WWE.com):

27 de febrero de 2025 – WWE, parte de TKO Group Holdings, anunció hoy que Roman Reigns aparecerá en vivo en la Unipol Arena de Bolonia, Italia, el viernes 21 de marzo, y en The O2 de Londres, el viernes 28 de marzo para SmackDown.

Los fanáticos que quieran asistir para «reconocerlo» pueden comprar boletos para SmackDown en Bolonia aquí y para SmackDown en Londres aquí.

BREAKING: #OTC @WWERomanReigns will be LIVE on #SmackDown from Bologna, Italy, on Friday, March 21 and London, England on Friday, March 28! ☝️

🎟️ https://t.co/OXD5jlTe6p pic.twitter.com/ebEMikyXqo

— WWE (@WWE) February 27, 2025