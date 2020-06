La última vez que el luchador samoano fue visto en WWE fue anoche durante Friday Night SmackDown. No estuvo presente físicamente pero sí hizo una aparición a través de una pantalla para tomar parte en el tributo a The Undertaker. Por ahora no está claro cuándo el Universo WWE podrá verlo de nuevo en un encordado, pero él no está completamente alejado de la empresa de lucha libre. Y esta afirmación no proviene de sus palabras hacia El Enterrador de hace unas horas sino a que Roman Reigns está ayudando a R-Truth. Ahora veamos qué están haciendo juntos.

► Roman Reigns está ayudando a R-Truth

En una reciente entrevista con RHTV, Truth lo contó:

“Tengo a Roman Reigns ayudándome con algunas cosas. En realidad, cuando Roman y yo íbamos juntos, él dictaba y criticaba toda mi música. La verdad es que es uno de mis productores ejecutivos; me ayuda a financiar muchas cosas. Así que tiene mucha influencia en mi música".

Reigns es realmente importante en las canciones que realiza su compañero, pero no es el único que, de una forma u otra, toma parte en ella. Porque, según cuenta Truth, todos en la empresa de lucha libre tienen la ocasión de escuchar sus canciones.

"Yo mismo muestro mi música en el vestidor para todos los nuevos chicos de NXT, como hice con AOP, Kevin Owens, Street Profits, Natalya, Sasha Banks, Bayley. También la gente de catering o la gente de maquillaje escuchan mi música. Lo hago con todos con los que trabajo".

Los dos luchadores tienen una buena relación afuera de los encordados, a pesar de que dentro no han tenido muchos momentos para compartir. Aunque en una ocasión el "Gran Perro" ayudó a su amigo a recuperar el Campeonato 24/7. Quizá empezando con su asociación en la música más adelante hagan algo juntos en WWE. Pero eso tendrá que esperar al menos a que Reigns vuelva, cuando toda esa Era Covid quede atrás.