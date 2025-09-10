Roman Reigns en WWE: ¿Aprovechado o desperdiciado?

De un tiempo a esta parte -es algo que tiene relación varios factores, que van desde su salud hasta sus oportunidades fuera de la lucha libre, como su participación en la próxima película de Street Fighter- Roman Reigns tiene un calendario muy liviano como Superestrella WWE, lo cual nunca ha dejado de generar controversia. No faltan los fanáticos que estén emocionados en cada una de sus apariciones, pero tampoco los que no están contentos con que cada vez lo ven menos en los shows semanales y eventos premium.

► ¿Aprovechado o desperdiciado?

Para responder a esta pregunta que planteamos (y que esperamos que nuestros lectores respondan) nos hacemos eco de las declaraciones de nuestro amigo Konnan en un episodio reciente de su pódcast, Keepin’ It 100.

“No sé exactamente lo que están haciendo. Me imagino que Roman solo tiene apariciones limitadas en su contrato. Pero cuando está ahí, ¿por qué solo sale al final del show? No sé, no estoy impresionado con la forma en que lo están manejando. Creo que podrían hacer más con él, obviamente.” “Recuerda a Brock Lesnar: hacía exactamente lo mismo cada vez que aparecía en TV. Salía, se paraba junto a Paul, Paul hacía su promo y luego regresaban backstage. Rinse and repeat. Roman tiene esta dinámica de entrar al final del show, hacer un ‘run-in’, recibir calor del público… y eso es todo.”

“Podría estar equivocado, pero leí en algún lugar que estaba ganando 15 millones. ¿Es eso correcto? No sé los números exactos, se reporta, pero quién sabe. Está cobrando mucho dinero, y si no usas tu momento cuando lo tienes, tal vez no puedas usarlo de nuevo.” “Probablemente le están dando un calendario como el de Brock Lesnar. Incluso Paulie les dijo que lo necesitaran mientras está en Hollywood audicionando para roles. Le van a pagar de todas formas. Su salario base es de cinco millones, pero sus ingresos totales se estiman en 15 millones con bonos por pay-per-view, videojuegos, promociones, mercancía, Arabia Saudita y parte de la venta de entradas.” “Si no usas tu ‘juice’ (tu momento) cuando lo tienes, puede que no puedas usarlo de nuevo. Por eso es importante aprovechar tu momento cuando estás disponible.”

