Si de algo nos pudimos enterar en Undertaker: The Last Ride a través de WWE Network, es del hecho de que Undertaker considera que su lucha ante Roman Reigns no salió del todo bien, y gran parte de ello fue culpa de él, según lo explicó el mismísimo Mark Calaway. El Undertaker se disculpó por la forma en cómo la lucha salió, pero aunque Roman Reigns le dijo que no había problema, ahora nos enteramos que esa lucha sí dejó a Roman con un sentimiento más que permanente: la decepción no no entrar en el top 5 de luchas de Undertaker en WrestleMania.

► Roman Reigns dolido con Undertaker, pero lo comprende

Así lo reveló en una entrevista reciente con The Bump de WWE:

"Después de la lucha, lo vi y hablamos, y luego, al año siguiente, se disculpó conmigo, mostraron clips de eso creo que en el segundo episodio. No tenía ni idea de que antes de esa lucha ya necesitaba una cirugía de cadera, Sabía que estaba lastimado, porque cuando has estado en el ring por más de 25 años, vas a tener lesiones persistentes, pero para mí un reemplazo de cadera, un reemplazo de hombro... ya es otra cosa. Es todo o nada, casi como si todas tus articulaciones son golpeadas.

"No tenía idea de que estuviera tan mal en ese momento. Puede sentir que estaba mal... pude sentir cómo el tren se descarrilaba camino hacia el final de la lucha, y traté de hacer mi mejor esfuerzo para mantenernos en el ritmo de la lucha, pero fue una de esas cosas que, cuando eres un competidor como él, un competir que creo que yo también soy, quieres tener la perfección.

"Quieres ser perfecto, y para alguien que lo ha hecho como lo hizo en esas cuatro luchas que él describió como las obras maestras de su carrera, ante Shawn y Triple H, dos cada uno... Realmente duele no ser parte de esa lista de personas con las que Undertaker ha tenido una lucha que es considerada una obra maestra. Aún así, felicitaciones a él. Es un guerrero porque todavía sale y pone en riesgo su cuerpo, sacrifica su salud por nuestra base de fans.

"Creo que todos podemos estar de acuerdo en que nuestros fanáticos son especiales, y tienen un apego a nuestro producto como ningún otro producto en el mundo, ninguna otra forma de entretenimiento en el mundo. Así que creo que eso solo muestra la unión que él tiene con nuestra base de fans, y lo que está dispuesto a hacer y sacrificar por ellos".