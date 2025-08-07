Director de Hollywood: «Roman Reigns debe hacer cine»

La Superestrella de WWE Roman Reigns sigue adentrándose en la industria cinematográfica. Sin ir más lejos, acaba de estrenar la película El último encargo en Amazon Prime Video compartiendo elenco con un ícono como Eddie Murphy u otros nombres reconocidos como Eva Longoria o Pete Davidson.

► Roman Reigns debe hacer cine

Pero un reconocido director pide que le dedique más tiempo. Hablamos de Tim Story, director de esa misma producción, así como también otras populares: Tom y Jerry (2021), Un novato en apuros 2 (2016), Los cuatro fantásticos y el deslizador de plata (2007), Los 4 fantásticos (2005), Taxi: Derrape total (2004)…

“Fue fantástico. Hicimos una videollamada por Zoom y simplemente hablamos sobre lo que podría ser el papel, y conectamos de inmediato. Cuando logramos coordinar su agenda y traerlo aquí, fue realmente genial. Solo en la pequeña escena que viste, creo que ya se puede notar que este tipo podría ser una estrella. Tiene presencia. No quiero decir que me sorprendió, pero es una de esas cosas en las que sonríes y piensas: ‘Este tipo podría ser una estrella’.” Luego le preguntaron a Story sobre la transición de Reigns de la lucha libre al cine: “Creo que, primero, es inevitable. Segundo, ya es hora. Solo en el poco tiempo que trabajé con él, este tipo… es increíble. Casi que me siento un poco como: ‘¿Por qué tardó tanto?’ Debería estar haciendo películas«, le dice el cineasta a Screen Off Script.