Durante el último Friday Night SmackDown, tuvimos el enésimo capítulo de la rivalidad entre Roman Reigns contra King Corbin, en una lucha de tercias que fue un recalentado de la lucha entre los mismos integrantes que vimos hace una semana. Sin embargo, contó con una interesante estipulación en la cual el perdedor comería comida para perros.

No hay mucho que destacar de la lucha en sí, pero sí del segmento posterior en donde Reigns finalmente cobró venganza de lo que sufrió semanas atrás cuando fue humillado por los rudos, quienes le hicieron comer el alimento para perros. Ahora, gracias a la ayuda de The Usos, logró prevalecer y devolverle el «favor» a Corbin.

El encuentro fue programado después de que Corbin señaló al inicio de la noche la humillación que le hizo a Roman Reigns el mes pasado al verter comida para perros sobre él, a lo que Reigns respondió que Corbin tiene un fetiche extraño con la comida para perros o que aún podría estar viviendo en el pasado. Reigns luego propuso para el evento estelar una lucha de tres contra tres con la estipulación antes mencionada, la cual Corbin aceptó sin dudar.

Después de concluido el programa, un fanático en Twitter señaló la forma peculiar y divertida en que Reigns estaba moviendo la comida del perro en Corbin y El «Big Dog» también comentó sobre lo mismo.

Reigns reveló que tomó la idea de una escena en la película de aventuras de fantasía de 1991 llamada ‘Hook’. Agregó que siempre quiso hacer eso cuando era niño y agradeció a Corbin por haber cumplido su deseo.

Stole that from the movie, Hook. Lost boy imaginary food scene.. 😂

Kid in me always wanted to do that! Thanks for letting me live that one out, Fettish Boy! 🤙🏽 https://t.co/HZZ8vqMlwx

— Roman Reigns (@WWERomanReigns) February 1, 2020