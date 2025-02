Al igual que el nWo fue un catalizador clave para que la popularidad de WCW llegara a su pico máximo allá por 1998, The Bloodline ha ejercido el mismo papel en el repunte de candencia que vive actualmente WWE. Y tres años y medio después, parece, no obstante, que esta facción y sus misterios han quedado a un lado en la programación semanal de la empresa.

Pero, ¿definitivamente? Recientemente, ante los micrófonos de Busted Open Radio, Roman Reigns fue preguntado por ello. He aquí la respuesta de «The Tribal Chief».

Roman Reigns participará en el Royal Rumble varonil, uno de los puntos principales del cartel que presenta hoy Royal Rumble 2025, desde el Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Indiana, EEUU). SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura de este evento.

In due time…

It will all be mine.

My way.

Again.



Believe That. #RoyalRumble @HeymanHustle pic.twitter.com/RUnnL8ba7E