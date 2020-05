La muerte de George Floyd desató una asonada muy violenta, en la que miles de manifestantes han protestado tanto por el asesinato perpetrado por un policía como por el hecho de que el racismo sigue siendo una constante en los Estados Unidos. Exigen justicia, pues consideran que los cargos de homicidio en tercer grado contra el policía son muy leves.

Varias celebridades han enviado contundentes mensajes pidiendo justicia. Y entre las más recientes estrellas del mundo del deporte y el espectáculo se encuentran John Cena y Roman Reigns.

Racism is wrong. There is no grey area here. IT IS WRONG. Teach your kids this everyday, so we can rid ourselves and our future of this life ending disease. #JusticeForGeorgeFlyod #BlacklivesMaters

— Roman Reigns (@WWERomanReigns) May 30, 2020