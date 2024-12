Roman Reigns: «Cody Rhodes y yo sabemos lo que hicimos»

Siempre es difícil hablar del presente como «legendario» -al menos para quienes no usamos esa u otras palabras para engrandecer sucesos actuales sin motivos reales para ello- pero lo que hicieron Roman Reigns y Cody Rhodes en la lucha estelar de WrestleMania 40 en disputa del Campeonato Indiscutible podría calificarse como tal. Junto a ellos, The Rock, John Cena, The Undertaker, Seth Rollins… De lo mejor que un servidor ha visto nunca en un evento de la WWE.

► Una conversación ¿innecesaria?

Pero, ¿y al terminar? Cuando el nuevo rey fue coronado junto a su familia y amigos y se fue del escenario, ¿qué pasó entonces? Nada. Entre ellos, nada. Según revela el «OTC» en SI Media, no se quedó en backstage para tener una charla con el «American Nightmare».

«No. Si quieres quedarte ahí haciendo de bueno durante cuatro horas, no voy a esperar. Especialmente en ese momento».

«¿Esperar? ¿De qué tipo de tiempo estamos hablando aquí? Hay que seguir adelante. Yo no vivo en Filadelfia. Hay combustible de jet que quemar y tenía que irme.

«Sabemos lo que hicimos. Ambos estuvimos ahí afuera. Pueden agradecerse mutuamente y todo ese rollo viejo. Pusimos nuestros cuerpos en juego juntos, y eso es agradecimiento suficiente«.

Hoy, las dos Superestrellas tienen sus caminos separados. Roman Reigns acaba de derrotar a The New Bloodline en Survivor Series: WarGames y está por ver qué sigue para él (y sus problemas con CM Punk). Cody Rhodes está rivalizando con Kevin Owens y ambos se van a ver las caras en un combate por el título del mundo en Saturday Night’s Main Event. Se ha hablado mucho de si se verán las caras nuevamente pero se desconoce cuando eso podría suceder.

