Seguimos sacando fragmentos interesantes de la reciente entrevista de Roman Reigns en SI Media, el pódcast de Sports Illustrated, , donde el samoano habla de la locura que es colaborar con CM Punk, de su pretensión de realizar solo buenas películas en Hollywood, de cuando la gente se reía de The Bloodline, de cómo se siente en la actualidad, de la posibilidad de enfrentar a The Rock o de siempre estar dispuesto a golpear a Seth «Freakin» Rollins.

► No es un fan de los Georgia Bulldogs

Ahora nos acordamos de la potente promo que el «OTC» protagonizó con Cody Rhodes del combate de parejas de Bad Bloodline en Georgia Tech, la universidad del luchador samoano, y todo lo ocurrido entre ellos alrededor de ella, para descubrir que el Campeón Indiscutible no sería tan fanático del equipo como pudiera parecer, según Roman.

«Cody no es un fanático de Georgia. Es como muchas de esas personas de Georgia. Cody es de esos que van a Walmart y compran una camiseta de los Georgia Bulldogs. Eso es todo. No fue a esa escuela. Quizás tuvo un par de noches adolescentes y tontas por allá en cualquier calle estúpida que tengan en Athens, pero él no es un verdadero Georgia Bulldog.»

En estos momentos, Roman y Cody han separado nuevamente sus caminos para enfocarse en sus propias historias. Uno formará parte del OG Bloodline para enfrentar a The New Bloodline en Survivor Series: WarGames. En cambio, el otro no va a estar defendiendo el título ni disputando otro combate en el evento premium. Pero sí ha sido anunciado para hacerlo contra Kevin Owens en Saturday Night’s Main Event.

Pero es cuestión de tiempo para que converjan nuevamente y se enfrenten. Quizá no sea lo que los fans querrían ver una tercera lucha entre ellos en WrestleMania pero más pronto o más tarde Roman Reigns debe tener la oportunidad de recuperar el cinturón del mundo.

