Roman Reigns cerraría WWE Crown Jewel 2025

Ya se sabría qué combate va a cerrar el cartel del evento premium Crown Jewel 2025 de la WWE, así como también cuántos lo formarían. Hasta ahora, según la información que sí es oficial, luce así:

Campeonato Crown Jewel : Cody Rhodes vs. Seth Rollins

: Cody Rhodes vs. Seth Rollins Campeonato Crown Jewel Femenil : Tiffany Stratton vs. Stephanie Vaquer

: Tiffany Stratton vs. Stephanie Vaquer John Cena vs. AJ Styles

IYO SKY y Rhea Ripley vs. The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane)

► Novedades de WWE Crown Jewel

La informción que traemos ahora no se ha confirmado por parte de la compañía, sin embargo, proviene de nuestro compañero Dave Meltzer y su Wrestling Observer. Meltzer indica que, en la planificación interna de WWE para el show del 11 de octubre, figura como combate principal un enfrentamiento entre Roman Reigns y Bronson Reed. Además, señala que el cartel contaría con cinco luchas en total, y que el duelo entre Reigns y Reed aparece señalado con una “estipulación aún por definir”.

Conviene recordar que el «OTC» regresó a la programación durante el episodio de Monday Night RAW del 29 de septiembre después de haber estado desaparecido desde Clash in Paris, donde venció al propio Reed, aunque posteriormente tanto este como Bron Braekker lo atacaron salvajemente.