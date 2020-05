Roman Reigns no ha aparecido en la televisión de WWE desde antes de WrestleMania 36. Si bien formó parte de la historia previa que desembocaría en una lucha contra Goldberg en el magno evento, ​​pero de última hora decidió no participar del evento. Desde entonces, no ha sido mencionado en los programas televisivos de la WWE, lo cual no deja de ser un tema de polémica en el Universo WWE.

► Roman Reigns aparecerá en público este domingo

Ya Roman Reigns ha explicado el verdadero motivo de su ausencia, y no parece que exista apuro por que vuelva al cuadrilátero en estos momentos. Sin embargo, no significa que no pueda hacer apariciones en público cuando es requerido.

El ex Campeón Universal aparecerá esta tarde en la transmisión en vivo para el evento del Día Mundial de Conciencia de la neurofibromatosis, que es un trastorno genético del sistema nervioso que afecta principalmente al desarrollo y crecimiento de los tejidos de las células neurales (nerviosas)

He aquí el anuncio oficial:

"¡El 17 de mayo (Día Mundial de Concientización sobre la neurofibromatosis) nos reuniremos para asegurarnos de que el mundo sepa sobre la neurofibromatosis! Sintonice a las 7PM hora del este, cuando se nos unirán actores, músicos, atletas, comediantes, chefs, magos, celebridades y héroes de neurofibromatosis conocidos, todos combinando fuerzas para esta importante causa: ¡HACER LA NEUROFRIBROMATOSIS VISIBLE!

Organizado por el actor / productor Jonathan Sadowski, este evento de Zoomathon en beneficio de la Fundación del tumor infantil, se transmitirá en vivo en esta página, con enlaces proporcionados para ver en Facebook, Youtube y subtítulos en Zoom."

Roman Reigns será parte de las festividades, aunque no se indicó en qué momento exactamente hará su aparición durante el evento. En todo caso, es bueno que Reigns pueda hacer este tipo de apariciones públicas, incluso en cuarentena, más aún teniendo en cuenta la finalidad que persigue este evento.