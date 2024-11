Roman Reigns analiza la posibilidad de enfrentarse a The Rock

El Universo WWE ha estado esperando el enfrentamiento familiar entre Roman Reigns y The Rock. Aunque este choque parecía que se proyectaba para llevarse a cabo en WrestleMania 40, no se hizo realidad en virtud de cómo se dieron las cosas durante la construcción (que llevó incluso a los fanáticos a exigir que Cody Rhodes tuviera su revancha), pero la puerta no está cerrada todavía.

► Los fanáticos todavía quieren ver a Roman Reigns vs. The Rock

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, Roman Reigns abordó la posibilidad de enfrentarse a su primo, dejando a los fans con la esperanza de que eso suceda, luego de recnocer el legado de The Rock en la WWE.

“Creo que nuestra base de fans y la empresa han demostrado que si nuestros fans son lo suficientemente ruidosos y apasionados por algo, somos una empresa a la que no se nos dictan órdenes. Tenemos una visión de adónde queremos llegar, pero sabemos quiénes son los consumidores. Sabemos quién está pagando su dinero duramente ganado, y queremos satisfacer a esas personas”.

“Y Dwayne siempre estará en ese papel. Por eso es parte de la junta y de todo tal como es, porque estamos en un momento sin precedentes en este momento. El negocio va muy bien y solo queremos seguir impulsando las cosas. Si eso es lo que la gente quiere y The People’s Champ está ahí, estoy seguro de que podemos hacer que algo suceda”.

Recordemos que The Rock y Roman Reigns hicieron equipo en la primera noche de WrestleMania 40, donde derrotaron a Cody Rhodes y Seth Rollins; luego, «The Great One» apareció al final de Bad Blood para encarar a la distancia tanto a Reigns como a Rhodes (quienes se habían unido para enfrentarse ante Solo Sikoa y Jacob Fatu) y hacer una cuenta de tres, que hasta el momento sabemos qué es lo que significa, pero que podría tener implicaciones futuras.