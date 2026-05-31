Roman Reigns advierte a Jacob Fatu antes de Clash in Italy

Roman Reigns se enfrentará a Jacob Fatu por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Clash in Italy el 31 de mayo, en un combate tribal. Sin embargo, dado que los luchadores se embarcaron en la gira europea para competir unos días antes, ha surgido una situación que podía poner en riesgo el evento estelar de este domingo, aunque el combate todavía sigue en pie hasta el momento.

► Roman Reigns está listo para su combate tribal

A pocas horas de su combate tribal contra Jacob Fatu por el Campeonato Mundial de Peso Completo, Roman Reigns dejó un último mensaje a su rival en su cuenta de X y dejó claro que planea demostrar quién es cuando suene la campana en Turín, sin importarle si a alguien le gusta o no.

“Puede que no les guste, pero después de esta noche entenderán que soy todo lo que dicen que soy #TribalCombat #WWEClash”

Este mensaje llega pocos días después de que Reigns y Fatu cerraran el reciente episodio de Monday Night Raw, en el que ambos firmaron el contrato para su combate para Clash in Italy, aunque la situación se tornó personal rápidamente. En dicho segmento, y luego de que el retador dijera que la familia samoana necesitaba un cambio di dirección, Reigns lanzó una apuesta arriesgada diciendo que si Fatu lo vencía, se convertiría en el Jefe de la Mesa; sin embargo, si Fatu perdía, tendría que servir a Reigns y aprender de él, mientras Reigns lo «domesticaba».

Aunque el pasado lunes el segmento no llegó a niveles físicos, la rivalidad no ha estado exenta de intensidad, y se espera que en un combate en donde todo está prácticamente permitido, ambos puedan sacar lo mejor de sí para demostrar quién es el que debe estar en la cabeza de la familia.