Roman Raigns lanza reto a Solo Sikoa para un mano a mano el 6 de enero

El 6 de enero de 2025 marcará un momento histórico para los fanáticos de la WWE, ya que se estrenará oficialmente en Netflix con un episodio especial de WWE RAW. Este evento sería encabezado por un enfrentamiento muy esperado: Solo Sikoa contra Roman Reigns, en una lucha de «Jefe Tribal contra Jefe Tribal». Este combate promete resolver la creciente tensión entre ambos luchadores, quienes representan diferentes facciones dentro de The Bloodline.

