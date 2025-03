Roman Dolidze dispuesto a pelea de trilogía con Marvin Vettori

Roman Dolidze se siente aliviado por haber conseguido uno. En UFC Fight Night 254, Dolidze (15-3 MMA, 9-3 UFC) vengó una derrota sufrida en marzo de 2023 al derrotar a Marvin Vettori (19-8-1 MMA, 9-6-1 UFC) por decisión unánime (49-46, 49-46, 49-46). Una actuación de la que Dolidze está orgulloso.

“ Cualquier victoria es buena, pero una sobre Vettori es muy importante porque quería recuperar la victoria que me arrebataron en Londres. Espero que mi oponente se recupere pronto. Es un peleador fuerte y resistente. Sabía que para cualquiera es difícil liquidarlo. Estaba listo para cinco asaltos, si fuera necesario. Como pueden ver, trabajé duro durante cinco asaltos. Y eso fue importante para mí”.

Pasaron dos años entre la primera y la segunda pelea. Si bien Dolidze no ve una tercera en el futuro próximo, está dispuesto a corresponderle el favor a Vettori si la UFC alguna vez quiere una tercera cita entre ellos.

“Seamos justos. Es una buena pregunta. Me dio esta revancha. Si la UFC la necesita y me lo dicen, probablemente la acepte, solo por respeto, porque respeto que haya aceptado pelear conmigo. ¿Por qué haría esto? En aquel entonces, yo era el número 10. Él era el número 7. Incluso dijo que creía que era Roman Kopylov, pero no confío en él. Aceptó pelear conmigo. Solo por ese respeto que le tengo, puedo hacerlo. Pero creo que la UFC tendrá otros planes para mí”.