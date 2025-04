Charlotte Flair vs. Tiffany Stratton por el Campeonato Femenil WWE alcanzó nuevos niveles cuando las dos entraron a un terreno personal camino a WrestleMania.

Terreno personal hablando de los divorcios de «The Queen», de si Ludwig Kaiser, novio de «Tiffy» le ha enviado mensajes privados a su rival… ¿Qué piensa Seth Rollins?

«Tengo algunas opiniones al respecto, pero en definitiva… no importa qué pase, siempre debe ser una colaboración. Siempre. He estado ahí afuera, en el ring, con personas que no me agradaban. Pero hay un cierto respeto que se comparte, una comunicación que debe existir y un entendimiento.

Una de mis personas favoritas en el mundo es John Cena. John siempre me decía, cada vez que hacíamos una promo juntos: ‘Di lo que quieras allá afuera. Estamos en televisión. Todo vale. Lo que quieras. Tengo la piel dura’. En esta industria, tienes que ser así. Tienes que tener la piel gruesa porque estamos en el negocio del conflicto. Y el mejor conflicto que podemos vender es el conflicto real. Nuestra audiencia es muy inteligente, pueden detectar las cosas a kilómetros.

En mi opinión, lo que pasó fue lo mejor que pudo haberles pasado a su historia, porque ahora estamos aquí, en este podcast, hablando de eso. Si no hubiera pasado, ni estaríamos pensando en ello. Así que, en mi opinión, la dirección que tomó todo esto va a fortalecer su combate camino a WrestleMania.

Ahora, ¿podemos lograr que ambas trabajen juntas? Está por verse. No lo sé. Yo he estado en el ring y en promos con personas que no me agradaban, pero siempre hay un acuerdo tácito sobre qué límites no cruzar. Y si vas a romper ese acuerdo, más vale que estés preparado para lo que venga después. Y ahí lo dejo», explica el luchador en Outta Pocket.