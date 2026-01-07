El matrimonio de Superestrellas WWE Seth Rollins y Becky Lynch hablan sobre titulos, la vida fuera del ring, WWE Unreal, lesiones, críticas, gloria y más.

► En palabras de Seth Rollins y Becky Lynch

Becky Lynch

“Recuperé mi Campeonato Intercontinental. Dijiste que no lo haría, dijiste cosas horribles sobre mí. Yo no tengo nada de lo que disculparme. No he dicho nada que no sea verdad, pero tú sí has dicho muchas mentiras. Dijiste que me rendí y eso no es cierto, nunca me he rendido. Nunca he hecho trampas, no soy una tramposa ni una mentirosa. Has difamado mi personaje, y yo no soy nada sin mi personaje. Soy muy honesta, todo el mundo lo dice. He ganado el 100% de los combates que no están amañados y por eso soy la campeona legítima.

No estoy rota en absoluto. Estoy física, emocional, espiritual y mentalmente muy sana. Los médicos dicen que nunca han visto un mejor estado físico ni cognitivo. Estoy prosperando. La gente quiere escucharme, por eso van a ver Unreal. Quieren contenido de Becky las 24 horas del día. Estamos hablando incluso de tener una radio 24/7 de Becky Lynch en SiriusXM. Soy una mujer muy ocupada, pero el público lo quiere y el universo lo quiere. Unreal va a ser increíble porque la gente quiere saberlo todo sobre mí.”

Seth Rollins

“Estoy genial, me siento muy bien. Al principio me costó asimilar tener que renunciar al Campeonato Mundial Peso Pesado, pero el tiempo libre ha sido bueno. He podido pasar tiempo con mi hija, hablar de fútbol americano y ver a mi mujer ser la mejor de todos los tiempos. No ha estado nada mal. Tengo muchas ganas de volver cuando llegue el momento y estoy intentando aprovechar este tiempo. Unreal muestra mucho de nosotros y de nuestra familia, desde WrestleMania hasta SummerSlam, y creo que la gente va a entender mejor todo lo que hay detrás de nuestro negocio. Tengo una relación complicada con el programa porque tengo una mentalidad muy old school y me cuesta que se rompa la cuarta pared.

Hay cosas que quiero proteger porque ese espacio gris es lo que hace especial a la lucha libre. Aun así, el programa se emite después de los hechos, no en tiempo real, y eso me hace sentir más cómodo. Dejé claro que habría momentos en los que pediría que se apagara la cámara, y los productores lo respetaron. Creo que los nuevos fans van a desarrollar un mayor respeto por el esfuerzo, el tiempo y la inteligencia que requiere contar historias sin que la temporada termine nunca. Esa sensación de incomodidad es instintiva, está grabada en nosotros. Pero no puedes volver atrás, no puedes meter la pasta de dientes en el tubo. El negocio va a avanzar contigo o sin ti, así que hay que adaptarse. Vivimos en una cultura de trolls y redes sociales, y es simplemente el mundo en el que estamos ahora. Si no te adaptas, te quedas atrás.”