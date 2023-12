¿Seth Rollins piensa en destronar a Roman Reigns?

Habida cuenta de la gran historia que comparten, podría ser verdaderamente emocionante que fuera Seth Rollins quien destronara a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible WWE. No obstante, el Campeón Mundial de Peso Completo no está ahora mismo preocupado por eso, según expone en SI Media Podcast with Jimmy Traina.

► Seth Rollins habla de Roman Reigns

«Para ser honesto, últimamente, porque ha estado tan ausente, no creo que haya sido un tema de conversación entre los fanáticos, y mucho menos en el vestuario. Creo que es una de esas oportunidades, pero es una oportunidad con un techo de cristal tan evidente. Parece una de esas situaciones en las que puede que nunca suceda. ¿Cuál es el sentido de perder el tiempo si el techo de cristal es tan obvio y tan grueso?

«En mi caso, con el Campeonato Mundial Peso Completo, siento que hay una conversación mucho más real sobre quién es el tipo que podría derrotarme, si eso llegara a suceder, porque estoy disponible, estoy cerca, estoy visible, y me expongo y tomo riesgos que Roman no está tomando en este momento. Obviamente, cuando él regrese, cuando sea que eso ocurra, creo que tiene algunos SmackDowns en el próximo mes, tal vez eso reavive esa conversación, especialmente entrando en la temporada de WrestleMania, donde podemos asumir que estará en ese espectáculo. Seguro que es una suposición, creo.

«Una vez que aparezca un poco más, esa conversación podría volver a encenderse un poco, pero eso es más un asunto de la base de fanáticos y la audiencia, solo un ‘¿quién lo hará?’ Desde la perspectiva del vestuario, es una de esas cosas en las que Roman está por su cuenta, en su propio mundo, haciendo su propia cosa, toma un pequeño bote hacia la isla de la relevancia, verifica el clima y se va. Para nosotros, no es tan grande, no parece tan prominente para todos,».