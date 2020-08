ROH volverá a hacer shows este mes

De las empresas consideradas "mainstream" en EEUU, únicamente la National Wrestling Alliance y Ring of Honor quedaron durante meses como únicas islas de sentido común en mitad de una pandemia donde World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling e Impact Wrestling continuaron como si nada ocurriera con sus emisiones. Claro que la falta de un gran acuerdo televisivo suponía la diferencia fundamental, pero en cualquier caso, hoy ROH anuncia que dejará de estar en barbecho.

He aquí el comunicado de la empresa.

«Poniendo en primer lugar la seguridad y la salud de talentos, personal y equipo de producción, Ring of Honor Wrestling volverá a producir nuevos episodios de 'Ring of Honor Wrestling' este agosto de 2020 en el estado de Maryland.

«ROH se adherirá a un estricto protocolo, así como a las regulaciones implementadas por la Comisión Atlética del Estado de Maryland. ROH iniciará los necesarios test y medidas de seguridad, en un constante esfuerzo por prevenir la expansión de la COVID-19. No habrá fans ni personal de producción que no sea esencial durante los eventos.



«"Preocuparnos de nuestra gente durante estos complicados tiempos ha sido y sigue siendo nuestra prioridad número uno", dijo el Jefe de Operaciones de ROH Joe Koff. "Por eso hemos pasado muchas semanas trabajando junto a la Comisión Atlética de Maryland para preparar nuestro retorno a la producción luchística. Se establecerán los protocolos más estrictos, test y medidas para asegurarnos que cumplen estas directrices.



«Los últimos eventos de Ring of Honor cancelados fueron el 18th Anniversary y los shows Past vs. Present en Las Vegas los pasados 13 y 14 de marzo. Desde entonces, la compañía ha optado por dejar de hacer grabaciones hasta que hubiera una manera segura de retomarlas. Estas nuevas grabaciones se situarán justo donde ROH las dejó, centrándonos en el torneo por el Campeonato Puro ROH, que estaba originalmente programado para abril».