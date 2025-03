Dos meses atrás, nos hicimos eco de este reporte vía WrestleZone.

«Una fuente en Las Vegas informó a Wrestlezone que ROH Supercard Of Honor 2025 estaba estipulado originalmente para tener lugar en Las Vegas durante el fin de semana de WrestleMania 41. Además, AEW estaba cerrando un evento. Sin embargo, esos planes se han descartado, y nuevos planes para el evento están en el aire […] «Se nos comunicó que AEW había estado trabajando en un recinto cerca de Fremont Street en el centro de Las Vegas para el evento de ROH. Pese a esto, AEW descartó recientemente sus planes para usar ese espacio. La razón por el cambio de plan de AEW no se nos comunicó. «Se nos recalcó que Supercard Of Honor podría celebrarse en otro recinto en una fecha distinta. No obstante, en estos momentos, el evento no se hará en el centro de Las Vegas en abril».

En la mañana de ayer, Mike Johnson de PWInsider corroboró lo publicado por WrestleZone, ante la pregunta de por qué ROH no había anunciado Supercard Of Honor 2025 para el «WrestleMania Weekend».

«La respuesta fácil es que decidieron no hacerlo. Se habló hace un par de meses que tenían otros planes sobre cuándo tendría lugar Supercard. Considerando que tendrán lugar tantos shows en Las Vegas, no culpo a ROH/AEW por quedarse fuera esta vez».

► ROH confirma sus planes

Y ya en las últimas horas, ROH ha hecho oficial que por primera vez desde que Tony Khan adquiriera la promotora, Supercard Of Honor no se celebrará durante el fin de semana de «The Showcase of the Inmortals».

A cambio, la edición del presente año tiene previsto celebrarse el 2 de mayo desde el Adrian Phillips Theater del Boardwalk Hall en Atlantic City (New Jersey, EEUU). Los boletos saldrán a la venta el 31 de marzo, y en la imagen promocional, aparecen todos los campeones actuales de ROH: Athena, Chris Jericho, Dustin Rhodes, Sammy Guevara, Lee Moriarty y Komander.

Les recuerdo a continuación todo lo que aconteció en ROH Supercard Of Honor 2024.