ROH se emite esta semana en edición «Black Friday»

AEW prefiere presentar hoy jueves, Día de Acción de Gracias, su episodio de Collision y no competir así con Survivor Series: WarGames, evento premium de WWE que tendrá lugar el sábado. Pero los seguidores de ROH no se quedarán sin su dosis semanal.

Ya que el jueves está ocupado, la casa del honor ocupará la noche del viernes, con una entrega especial mañana que se emitirá, como de costumbre, vía HonorClub a partir de las 7 pm ET, titulada muy al caso, «Black Friday», otro día notorio del calendario yanqui. Este capítulo se grabó el pasado día 19 desde la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).

ROH ha concretado, al momento de escribir esta nota, un total de cuatro combates para el inminente episodio: Serena Deeb se medirá a Yuka Sakazaki en cuartos de final del torneo por el Campeonato Femenil Puro, Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty y Anthony Ogogo) irán contra The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds), Komander enfrentará a Mansoor y The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) se probarán con BEEF y Oro (el otrora Oro Mensah en WWE).

Además, están anunciadas las implicaciones de los Von Erich (Marshall y Ross Von Erich) y de los Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali).

► Cartel de ROH Black Friday

Así luce el menú que contiene ROH Black Friday.

CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Serena Deeb vs. Yuka Sakazaki

Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty y Anthony Ogogo) vs. The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds)

Komander vs. Mansoor

The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) vs. BEEF y Oro

The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) vs. ?

The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) vs. ?

The #ROH Women’s Pure Title Tournament Quarterfinals continue!@SerenaDeeb faces @YukaSakazaki, who will advance to meet @BillieStarkz next?



📺 Watch Black Friday ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/SCEgrZD8PQ — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) November 27, 2025