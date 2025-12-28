ROH presentará dos episodios la semana que viene

Este diciembre, mes de Final Battle, evento celebrado tres semanas atrás, ROH está ofreciendo la mayor cantidad de contenido que en cualquier otro mes de 2025. Y parece que igualmente empezará 2026 en la misma línea.
El viernes, durante la más reciente entrega de su programa semanal, se anunció que la próxima semana, aparte de la habitual edición de los jueves en HonorClub, podremos ver una extra vía Youtube, como ROH hizo el pasado día 2 dentro de la semana, precisamente, de Final Battle.
La estancia de AEW y ROH en el Hammerstein Ballroom de New York City (New York, EEUU) dio para mucho, y ambos shows fueron grabados allí el día 21, igual que el mencionado «Boxing Day Brawl».
► Luchas anunciadas
He aquí los carteles provisionales para cada episodio.
[30 de diciembre]
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) vs. Janai Kai
[1 de enero]
- Bandido y Jay Lethal vs. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson)
- MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden) vs. Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd)
