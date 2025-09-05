ROH presenta hoy edición especial de su show semanal en YouTube

Los jueves son sinónimo de ROH para los seguidores de la casa del honor. Pero también los viernes, cuando, principalmente por WWE, la NBA o la NHL, Tony Khan y Cía han ofrecido ración extra. Y esta semana volveremos a tenerla, aunque me pregunto a cuento de qué.
El estado del producto, más allá de conjuntar un buen PPV cada varios meses, es calamitoso, y a juzgar por la cantidad de luchas anunciadas para hoy, no se observan visos de cambio. Un total de nueve, con Bandido, Campeón Mundial ROH, yendo contra Lee Johnson en modo «proving ground» como presumible estelar, sin una justificación para tal oportunidad al «Big Shotty».
Destacar también la reaparición de Josh Woods, cuya última lucha en ROH se produjo en la entrega del pasado 28 de noviembre, y la de Deonna Purrazo, en barbecho desde el episodio semanal del pasado 10 de julio.
► Cartel de ROH (05-09-2025)
Seguidamente, todo lo anunciado para el capítulo, que podrá verse gratuitamente en el canal de YouTube de ROH a partir de las 7 pm ET.
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs. Lee Johnson (con Blake Christian)
- Josh Woods vs. Matt Mako
- Deonna Purrazzo vs. Rachael Ellering
- The Beast Mortos vs. Jordan Oliver
- Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) vs. The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari)
- Trish Adora vs. Ashley Vox
- AR Fox y The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) vs. The Frat House (Preston Vance, Cole Karter y Griff Garrison)
- Hologram vs. Aaron Solo
- Lance Archer y Hechicero vs. BEEF y LSG
