Los jueves noche suelen ser sinónimo de ROH y su programa semanal, pero si la más reciente entrega cambió su día de emisión por AEW, desconocemos por qué la próxima se emitirá este martes.

El viernes está prevista la celebración de Final Battle, pero esto no debería impedir, a priori, programar tal episodio para el jueves. Así lo hizo ROH cuando el pasado 29 de agosto, viernes, tuvo lugar Death Before Dishonor, con un capítulo emitido 24 horas antes. No obstante, por ahora se desconoce si además, ROH presentará otro episodio el jueves.

En cualquier caso, mañana martes será día de ROH, y como otra gran novedad, el canal de YouTube de la promotora, y no HonorClub, supone la plataforma que los seguidores deben emplear. Una buena noticia para quienes carezcan de suscripción a dicho servicio de «streaming». Mientras, la hora de inicio se mantiene: 7 pm ET.

► Cartel de ROH (02-12-2025)

He aquí lo anunciado hasta el momento de cara a este «Special Episode». Destacar la reaparición de Gravity, quien no formaba parte de un show de ROH desde el pasado 6 de marzo, aunque en agosto compitiera dentro de un «dark match».

The return of @GravityLuchador!

He faces @BeastMortos of LFI in singles action! Watch this special Tuesday episode of ROH TV on YouTube 7/6c

📺 https://t.co/sY5tl7yWgQ pic.twitter.com/LV9v3zLqkd — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 1, 2025