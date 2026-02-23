ROH podría establecer una sede fija para su programa semanal

Cuando a finales de la pasada década ya daban por muerta a la pequeña pantalla, hoy tener hueco allí se sigue considerando el paso clave para cualquier promotora «mainstream» que se precie. Y dentro de esta particular élite, ROH es la única que aún carece de presencia en televisión.

Bajo reciente entrevista con Battleground Podcast, Tony Khan revelaba estar evaluando opciones, luego de asegurar en 2024 que había rechazado una oferta por parte de Warner Bros. Discovery. Pero ahora, en 2026, tal vez, por fin, haya encontrado una plataforma televisiva.

ROH ha anunciado en su página web que este próximo domingo 1 de marzo llevará a cabo nuevas grabaciones, por primera vez desde los WJCT Studios de Jacksonville (Florida, EEUU). Y según publica Fightful, esto podría suponer el establecimiento de un escenario fijo para su programa semanal, recordando a aquella estancia en los Universal Studios de Orlando (Florida, EEUU), donde se filmaron los primeros episodios de su actual era, tres años atrás. Todo, sin concretarse que la empresa haya firmado contrato alguno con una televisora.

► Recordando ROH on HonorClub #155

He aquí todo lo que dio de sí el más reciente capítulo de ROH, grabado los días 11 y 14 de febrero desde la Toyota Arena de Ontario (California, EEUU) y desde la Qudos Bank Arena de Sydney (Australia), respectivamente.