ROH podría no celebrar Supercard Of Honor 2025 en Las Vegas

Por segunda vez en su historia, WrestleMania tendrá Las Vegas como sede. Tras recalar allí en 1993, el magno evento de WWE vuelve los próximos 19 y 20 de abril, con el Allegiant Stadium como recinto, constituyendo asimismo la primera vez que una edición se presenta tan tardíamente, pues hay que considerar que Royal Rumble llega igualmente por primera vez en febrero, fecha inédita.

Hoy, mi compañero de SUPERLUCHAS Jon Duarte recogió unas interesantes declaraciones de Nick Khan, revelando que el acuerdo con «Sin City» se cerró durante el fin de semana de la más reciente Super Bowl, celebrada al amparo de dicho Allegiant Stadium.

«Estábamos aquí para el Super Bowl, todos nosotros. Cualquiera que estuviera en Las Vegas en ese momento vio lo grande que fue y lo grande que se sintió», apunta Khan. «Llamé y dije: ‘Sabes, eso fue enorme, y creo que superó nuestras altas expectativas’. Me di cuenta de que aún no habíamos asegurado WrestleMania 2025. Así que pregunté: ‘¿Qué les parece hacerlo en Las Vegas?’ ”

Interesantes porque precisamente en las últimas Wrestlezone ha reportado esto.

«ROH Supercard Of Honor tal vez no continúe como la tradición anual del fin de semana de WrestleMania a la que los fans están acostumbrados.

«Supercard Of Honor es uno de los mayores eventos del año en Ring Of Honor. El evento normalmente se realiza el mismo fin de semana en la misma ciudad que WrestleMania (las principales excepciones fueron los eventos de 2010 y 2011, que tuvieron lugar en mayo).

«Una fuente en Las Vegas informó a Wrestlezone que ROH Supercard Of Honor 2025 estaba estipulado originalmente para tener lugar en Las Vegas durante el fin de semana de WrestleMania 41. Además, AEW estaba cerrando un evento. Sin embargo, esos planes se han descartado, y nuevos planes para el evento están en el aire.

«Se nos comunicó que AEW había estado trabajando en un recinto cerca de Fremont Street en el centro de Las Vegas para el evento de ROH. Pese a esto, AEW descartó recientemente sus planes para usar ese espacio. La razón por el cambio de plan de AEW no se nos comunicó.

«Se nos recalcó que Supercard Of Honor podría celebrarse en otro recinto en una fecha distinta. No obstante, en estos momentos, el evento no se hará en el centro de Las Vegas en abril».