ROH on HonorClub se emite hoy viernes en horario especial

La semana de WrestleMania trastoca los esquemas de algunas promotoras y propicia que veamos funciones fuera de sus ubicaciones habituales. Así, ayer AEW presentó nuevo episodio de Collision (cuando este show se emite normalmente los sábados), y previo a este, una edición especial de ROH, denominada Prelude To Spring BreakThru, vía YouTube.

Pero los fans suscritos a HonorClub no se quedarán sin ración de ROH, y hoy viernes habrá nueva entrega al uso del programa semanal de la empresa. Eso sí, bajo horario distinto: en vez de un inicio estipulado para las 7 pm ET, el capítulo está estipulado para empezar a las 4:20 pm ET.

Seguidamente, su cartel provisional.

► Resultados ROH Prelude To Spring BreakThru

He aquí lo que dio de si el mencionado episodio especial de ROH visto anoche en YouTube, Prelude To Spring BreakThru, donde, entre otros puntos destacables, La Catalina batalló por una oportunidad al Campeonato Mundial Femenil de Televisión y Michael Oku hizo su debut sobre la compañía. Esta cita se grabó los días 9 y 12 de abril desde Baltimore (Maryland, EEUU) y Springfield (Massachusetts, EEUU), respectivamente.