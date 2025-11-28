ROH Final Battle vs. TNA Final Resolution: batalla el próximo viernes

por
Los enemigos de mis amigos son mis enemigos, y ahora TNA es enemiga de AEW. Así que por extensión, lo es de ROH. Parecía previsible pues que, considerando que la casa del honor y la promotora de Anthem suelen presentar sus grandes citas los viernes, hubiera un enfrentamiento directo. 

Pocos especiales nos ha dejado ROH este año, únicamente dos. Y el tercero y último, Final Battle, dentro de una semana, quiere el destino que vaya a contar con competencia de parte de TNA, que presentará Final Resolution el mismo 5 diciembre. No sé si se trata de una mera casualidad, pero Final Battle se anunció cerca de un mes antes que Final Resolution. 

El PPV de ROH tiene programado su inicio para las 8 pm ET, mientras la función de TNA está previsto arranque a las 9 pm ET. Pero ROH no se librará de oposición, porque como cada viernes, USA Network emite a las 8 pm ET un nuevo episodio de WWE SmackDown

► Carteles de Final Battle y Final Resolution

He aquí los menús provisionales que presentan ROH Final Battle 2025 y TNA Final Resolution 2025. 

[ROH Final Battle 2025]

 

[TNA Final Resolution 2025]

 

 

