Los enemigos de mis amigos son mis enemigos, y ahora TNA es enemiga de AEW. Así que por extensión, lo es de ROH. Parecía previsible pues que, considerando que la casa del honor y la promotora de Anthem suelen presentar sus grandes citas los viernes, hubiera un enfrentamiento directo.
Pocos especiales nos ha dejado ROH este año, únicamente dos. Y el tercero y último, Final Battle, dentro de una semana, quiere el destino que vaya a contar con competencia de parte de TNA, que presentará Final Resolution el mismo 5 diciembre. No sé si se trata de una mera casualidad, pero Final Battle se anunció cerca de un mes antes que Final Resolution.
El PPV de ROH tiene programado su inicio para las 8 pm ET, mientras la función de TNA está previsto arranque a las 9 pm ET. Pero ROH no se librará de oposición, porque como cada viernes, USA Network emite a las 8 pm ET un nuevo episodio de WWE SmackDown.
► Carteles de Final Battle y Final Resolution
He aquí los menús provisionales que presentan ROH Final Battle 2025 y TNA Final Resolution 2025.
[ROH Final Battle 2025]
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Persephone
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH, SURVIVAL OF THE FITTEST: Bandido (c) vs. Sammy Guevara vs. Komander vs. Hechicero vs. Blake Christian vs. The Beast Mortos
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Mercedes Moné (c) vs. Red Velvet
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) vs. SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin)
- FINAL POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Participantes por determinar
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. rival por determinar
[TNA Final Resolution 2025]
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Frankie Kazarian (c) vs. JDC
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) vs. Dani Luna o Xia Brookside
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. AJ Francis
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The High Ryze (Tyson Dupont y Tyriek Igwe)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin (c) vs. Channing «Stacks» Lorenzo
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The IInspiration (c) vs. Tessa Blanchard y Victoria Crawford
- Mike Santana vs. Charlie Dempsey
- PELEA CALLEJERA: Matt Cardona vs. Mance Warner
- The Rascalz (Trey Miguel, Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier) vs. Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler, Jason Hotch y Special Agent 0)
BREAKING: @ZacharyWentz, @TheTreyMiguel & @TheBadReed @TheJohnSkyler, @TheJasonHotch & @MustafaAli_X at #TNAFinalResolution — LIVE Friday December 5 at 9PM ET on TNA+!— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 28, 2025
