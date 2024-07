Las alianzas entre empresas a ambos lados del Atlántico permitieron que Neón se coronara el pasado mayo Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro, al vencer a Jordon Breaks. Y más recientemente, que Atlantis Jr. conquistara el Campeonato Mundial de Televisión ROH tras vencer a Kyle Fletcher en la Arena México.

Sin embargo, mientras Neón ya ha defendido su cetro, el hijo de Atlantis todavía no lo ha hecho, pero esto cambiará pronto. De hecho, ya cambió, pues, grabado la semana pasada desde el Landers Center de Southaven (Mississippi, EEUU), el mexicano puso sobre la mesa dicho oro televisivo ante Serpentico, y hoy ROH emitirá tal lucha dentro del menú del episodio semanal de la casa del honor. Cabe apuntar, primera aparición de Atlantis Jr. en ROH.

Seguidamente, comparto cuál es el menú anunciado para esta nueva entrega de ROH on HonorClub.

The newly crowned #ROH World TV Champion Atlantis Jr defends the title for the first-time on ROH TV against @KingSerpentico!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN 7/6c pic.twitter.com/gLcywYIu9S