ROH emite esta semana la revancha entre Bandido y Hechicero

El pasado día 3, durante el más reciente Viernes Espectacular del CMLL, Bandido defendió con éxito el Campeonato Mundial ROH ante Hechicero al amparo de la Arena México, en lo que supuso una revancha del duelo que protagonizaron en Death Before Dishonor 2025.

Y aunque es posible que la mayoría de fans conozcan tal resultado, su calidad está por encima de cualquier «spoiler». Así, para quienes no estén suscritos al canal de YouTube del CMLL, hoy ROH comparte esta lucha como parte de su nuevo episodio semanal en HonorClub. Buen gesto de visibilización para ROH y de resultas para el CMLL, empresa de la que precisamente en las últimas horas hemos sabido que sus shows del día 17 y 24 de octubre se emitirán también vía TrillerTV.

► Cartel de ROH (09-10-2025)

Además, como ya avanzó mi compañera de SUPERLUCHAS Dark Angelita, esta edición de ROH también presentará un choque entre Sareee y Alex Windsor por el Campeonato Femenil IWGP, grabado el pasado día 2 desde el RP Funding Center en Lakeland (Florida, EEUU). He aquí el menú anunciado para el episodio.

The rematch is on! @bandidowrestler vs. @_ReyHechicero II for the ROH World Championship!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/j9Dj1Mlcqe — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) October 9, 2025